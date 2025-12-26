Λούκιτς ενόψει Πανιωνίου: «Ίσως αυτός να είναι ο αγώνας της χρονιάς για εμάς»

Ο Ζόραν Λούκιτς, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Πανιώνιο και χαρακτήρισε το παιχνίδι κόντρα στους «κυανέρυθρους», ως το ματς της χρονιάς για την ομάδα του.

Ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Πανιώνιο (27/12, 18:15) στο Ιβανώφειο για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Ο Ζόραν Λούκιτς, μέσω ενός βίντεο στα social media του Ηρακλή, ευχήθηκε για την περίοδο των εορτών, ενώ αναφέρθηκε και στην αναμέτρηση κόντρα στους «κυανέρυθρους», χαρακτηρίζοντας τον πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Πρώτα απ’ όλα καλές γιορτές σε όλους. Στην Ελλάδα και στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ειδικά για τους φιλάθλους μας, που θα έρθουν να μας υποστηρίξουν σε αυτό το παιχνίδι”, δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: “Σημαντικός αγώνας για μας… Αφήνουμε τις διακοπές των Χριστουγέννων πίσω μας και οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι γι’ αυτό το παιχνίδι. Ίσως αυτός να είναι ο αγώνας της χρονιάς για εμάς, διότι για τον Πανιώνιο είναι επίσης σημαντικός, επειδή πρέπει να αλλάξει το ρυθμό, που έχει. Δυστυχώς γι’ αυτούς δεν είναι καλός. Δεν θέλω να είμαστε σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος και η ομάδα, που θα τους δώσει αυτή τη νίκη. Θα χρειαστεί να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να καταλάβουμε τι βρίσκεται μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αυτή τη νίκη. Θα είναι μία πολύ σημαντική νίκη για μας κι ελπίζω ότι με τους φιλάθλους μας, τους εξαιρετικούς φιλάθλους μας, θα πάρουμε αυτό που θέλουμε».

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο Ηρακλής θα παίξει για μια ακόμη φορά σε κατάμεστο Ιβανώφειο, ο Σέρβος προπονητής επεσήμανε: «Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους φιλάθλους μας. Είναι πολύ καλύτερο να παίζεις σ’ ένα τέτοιο γήπεδο, με εξαιρετικούς φιλάθλους από να βρίσκεσαι σ’ ένα…θέατρο. Σίγουρα…»