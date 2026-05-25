Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον Γιώργο Αρνόκουρο για τα επόμενα δύο χρόνια ενισχύοντας την ομάδα κάτω από τη ρακέτα.

Ο Ηρακλής αποφάσισε να ενισχύσει τη frontline του με την προσθήκη του Γιώργου Αρνόκουρου, καθώς ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε με τους «κυανόλευκους» και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έλληνα ψηλό, ο οποίος θα αποτελεί μέλος του ρόστερ της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο και τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ανακοίνωση

«H ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Γιώργο Αρνόκουρο, που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Γιώργος Αρνόκουρος γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2000, στην Αθήνα. Έχει ύψος 2,04 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις του power forward και του center.

Ξεκίνησε το μπάσκετ το 2005 στις Ακαδημίες του Αρίωνα. Από το 2013 έως το 2018 αγωνίστηκε στον Αθλητικό Όμιλο Νέων Αργυρούπολης. Την επόμενη διετία (2018–2020) φόρεσε τη φανέλα της Δάφνης Δαφνίου, με την οποία πανηγύρισε άνοδο από τη Β’ Εθνική στην Α2 κι έπαιξε για πρώτη φορά στην Elite League.

Ακολούθησε μια διετία στο Μαρούσι (2020–2022) και μία σεζόν στον Πανερυθραϊκό (2022–2023), όπου έφτασε μέχρι το Final 4 της Elite League, πετυχαίνοντας 6 πόντους και μαζεύοντας 4,8 ριμπάουντ σε 34 αναμετρήσεις. Την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 φόρεσε τη φανέλα της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος.

Την επόμενη χρονιά (2024–2025) αγωνίστηκε στον Κόροιβο Αμαλιάδας, έχοντας 7,9 πόντους, 6,5 ριμπάουντ, 1,3 κλεψίματα, 1,4 ασίστ και ένα κόψιμο σε 34 παιχνίδια, φτάνοντας στο Final 4 της Elite League.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν μέλος των Βίκος Φalcons, που εξασφάλισαν την άνοδο τους στη GBL για πρώτη φορά στην ιστορία τους, συμμετέχοντας στο Final 4 Elite της League. Σε 31 παιχνίδια μέτρησε 5,6 πόντους, 6,8 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ κι ένα κλέψιμο.

Ο Γιώργος Αρνόκουρος υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες, παίρνοντας μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21. Παράλληλα, ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας 3Χ3, από την U17 μέχρι και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών».