Στην Καρδίτσα θα συνεχίσει την καριέρα του σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο Μάριος Πουλιανίτης, μετά την αποδέσμευση του από τον Ηρακλή.

Δεν πρόλαβε να λύσει τη συνεργασία του με τον Ηρακλή ο Μάριος Πουλιανίτης (26χρ., 1.93) και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta συμφώνησε με την Καρδίτσα!

Ο πρώην παίκτης του «γηραιού» είναι ο παίκτης που ήθελε το τελευταίο διάστημα ο προπονητής της θεσσαλικής ομάδας Νίκος Παπανικολόπουλος, προκειμένου να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του.

Ο 26χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε τρια ματς με τον Ηρακλή έχοντας 0.7 πόντους μέσο όρο σε 3.8 λεπτά ανά αγώνα. Από τη στιγμή που δεν απολάμβανε της εμπιστοσύνης του προπονητή του «γηραιού» Ζόραν Λούκιτς ήταν λογικό να προχωρήσουν επιλέγοντας χωριστούς δρόμους οι δυο πλευρές.

Ο Μάριος Πουλιανίτης θα ενσωματωθεί άμεσα στην Καρδίτσα και αναμένεται να συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή για τον πολύ σημαντικό αγώνα της Κυριακής (28/12) με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Οι Θεσσαλοί αναζητούν την 5η νίκη στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL και με την βοήθεια του κόσμου τους θέλουν να την πετύχουν για να κάνουν ένα ακόμη βήμα για την υλοποίηση των εγχώριων στόχων τους.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος υπολογίζει πλέον και στον Μάριο Πουλιανίτη, ο οποίος θα δώσει «ανάσες» στην περιφέρεια και σημαντική βοήθεια στην Καρδίτσα, η οποία έχει μεγάλες επιβαρύνσεις, εξαιτίας των διπλών υποχρεώσεων της σε Ελλάδα και Ευρώπη.