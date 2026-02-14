Τα highlights της νίκης τους Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας
Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας, για την 19η αγωνιστική της Stoiixman GBL.
Το Μαρούσι πήρε το «θρίλερ» στο γήπεδό του, επικρατώντας της Καρδίτσας με 77-78 για την 19η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
Ένα τρίποντο του Κινγκ με τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν, «σφράγισε» τη νίκη στην ομάδα του, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να κάνει ξέσπασμα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Δείτε τα highlight του παιχνιδιού:
@Photo credits: eurokinissi, (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.