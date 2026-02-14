Τα highlights της νίκης τους Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας

Τα highlights και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Αμαρουσίου επί της Καρδίτσας, για την 19η αγωνιστική της Stoiixman GBL.

Το Μαρούσι πήρε το «θρίλερ» στο γήπεδό του, επικρατώντας της Καρδίτσας με 77-78 για την 19η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ένα τρίποντο του Κινγκ με τέσσερα δευτερόλεπτα να απομένουν, «σφράγισε» τη νίκη στην ομάδα του, με τον Ηλία Παπαθεοδώρου να κάνει ξέσπασμα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης.