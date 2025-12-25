Stoiximan GBL: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για Καρδίτσα
Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και μετά από εισήγηση της αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για το ματς κόντρα στην Καρδίτσα.
Αναλυτικά
«Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση και μετά από εισήγηση της αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ, κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης, της 12ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος της BASKET LEAGUE, μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/12/2025 και ώρα 13:00’, στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ», για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.