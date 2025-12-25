Stoiximan GBL: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για Καρδίτσα

Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση της 28ης Δεκέμβρη με την Καρδίτσα.

Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση και μετά από εισήγηση της αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για το ματς κόντρα στην Καρδίτσα.

