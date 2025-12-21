Δυναμικό ξεκίνημα για τον Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το πρώτο του καλάθι.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο ΣΕΦ, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Μόντε Μόρις να κάνει μάλιστα την πρώτη του συμμετοχή με τα «ερυθρόλευκα».

Μόλις πάτησε παρκέ ο νέος παίκτης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα αποθεώθηκε και έδειξε από νωρίς τη διάθεση του να παίξει. Κατευθείαν πάλευε σε όλες τις διεκδικήσεις της μπάλας, μοίρασε 2 ασίστ, μάζεψε δύο ριμπάουντ κι έκανε κι ένα κλέψιμο, ενώ ευστόχησε στο πρώτο του καλάθι από την περιφέρεια ξεσηκώνοντας τους 7.500 φιλάθλους που βρίσκονται στο ΣΕΦ για να τον απολαύσουν από κοντά.