Δείτε τις πρώτες στιγμές του Μόντε Μόρις στα «ερυθρόλευκα», με τον Αμερικανό να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του κόντρα στον Κολοσσό.

Για το πρώτο του παιχνίδι με τη φανέλα του Ολυμπιακού ετοιμάζεται ο Μόντε Μόρις, ο οποίος μπήκε στη 12άδα ενόψει της αναμέτρησης με τον Κολοσσό Ρόδου, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας τις προηγούμενες ημέρες, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα «ερυθρόλευκα», μία εβδομάδα αφότου πάτησε στην Ελλάδα.

Ο Μόρις έφτασε στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή, όπου και πάτησε απευθείας το παρκέ του ΣΕΦ για προπόνηση. Με το σταφ του Ολυμπιακού να επιλέγει να τον αφήσει εκτός από τα δύο παιχνίδια της EuroLeague, ώστε να αγωνιστεί με τον Κολοσσό και να μπει με καλύτερο ρυθμό.

Το βίντεο με την προθέρμανση του Μόντε Μόρις