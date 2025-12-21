Ο Μόντε Μόρις ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού απέναντι στον Κολοσσό, με τους Πειραιώτες να ξεκουράζουν τους Γουόκαπ, Βεζένκοβ, Φουρνιέ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που άπαντες αναμένουν το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις.

Ο Αμερικανός έχει δηλωθεί στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος και βρίσκεται στην εξάδα των ξένων των Πειραιωτών, για την αναμέτρηση με τους Ροδίτες.

Θυμίζουμε ότι εκτός παραμένει για τον Ολυμπιακό ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας για το παιχνίδι με τον Κολοσσό και τους Τόμας Γουόκαπ, Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ.

