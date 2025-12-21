Ολυμπιακός: Ώρα για ντεμπούτο Μόρις - Ποιοι έμειναν εκτός 12άδας
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα παιχνίδι που άπαντες αναμένουν το ντεμπούτο του Μόντε Μόρις.
Ο Αμερικανός έχει δηλωθεί στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος και βρίσκεται στην εξάδα των ξένων των Πειραιωτών, για την αναμέτρηση με τους Ροδίτες.
Θυμίζουμε ότι εκτός παραμένει για τον Ολυμπιακό ο Τάισον Γουόρντ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός εξάδας για το παιχνίδι με τον Κολοσσό και τους Τόμας Γουόκαπ, Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ.
Η 12άδα του Ολυμπιακού
- Μόντε Μόρις
- Σέιμπεν Λι
- Φρανκ Νιλικίνα
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Κώστας Παπανικολάου
- Γιώργος Μπουρνελές
- Όμηρος Νετζήπογλου
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Κώστας Αντετοκούνμπο
