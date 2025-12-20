Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως δεν περίμενε τόσο γρήγορα τη δυναμική επιστροφή του Ρισόν Χολμς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε του Ηρακλή (97-82) στo Telekom Center Athens και ο Εργκίν Αταμάν ήταν λογικό να εστιάσει νκυρίως στη μεγάλη επιστροφή του Ρισόν Χολμς που ήταν «όλα τα λεφτά» και έπαιξε σαν να μην έλειψε μια ημέρα.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για την εμφάνιση του Αμερικανού σέντερ και όπως εξήγησε δεν περίμενε ούτε ο ίδιος να ανταποκριθεί τόσο γρήγορα ο παίκτης του σ’ ένα παιχνίδι.

«Ο Ηρακλής είναι ανταγωνιστική ομάδα, είναι καλή ομάδα. Κάθε φορά που ηρεμείς, βρίσκουν κατοχές, σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πιο επιθετικοί. Με τον Σορτς και τον Χουάντσο βρήκαμε σκορ. Ο Γκραντ ήταν εξαιρετικός. Έπρεπε να προσπαθήσουμε για τη νίκη. Ήταν καλό και ανταγωνιστικό ματς» δήλωσε αρχικά μιλώντας στο flash interview ο Εργκίν Αταμάν.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την επανεμφάνιση του Χολμς, για τον οποίο είπε: «Ο Χολμς έπαιξε εξαιρετικά. Έπαιξε καλύτερα από τις προσδοκίες που είχα για το πρώτο του ματς. Καλό αυτό για εμάς ενόψει του επόμενου ματς της Euroleague».

Όσο για τη Euroleague και την αναμέτρηση με την Ζάλγκιρις στο Κάουνας, παραδέχθηκε: «Δύσκολο το ματς με την Ζάλγκιρις. Στην έδρα της παίζει επιθετικά, κέρδισε με μεγάλη διαφορά την Παρτίζαν. Είναι δύσκολο ματς, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε, όπως σε όλα τα ματς στην Euroleague».



