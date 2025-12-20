Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ρισόν Χολμς στην επιστροφή του στη δράση στον αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ηρακλή.

Σαν να μην έλειψε μια ημέρα εμφανίστηκε ο Ρισόν Χολμς στον παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ηρακλή στο Telekom Center Athens, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο σέντερ του «τριφυλλιού» που επανήλθε μετά από μεγάλο διάστημα λόγω του τραυματισμού του δεν φάνηκε να είναι καθόλου επηρεασμένος. Το αντίθετο θα λέγαμε, έμοιαζε έτοιμος για να κυριαρχήσει στις δυο ρακέτες όπως και έκανε προκαλώντας τα χειροκροτήματα του κόσμου σε αρκετές από τις φάσεις που πρόσφερε στην αναμέτρηση με τον «γηραιό».

Ο Ρισόν Χολμς τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους (1/2 ελεύθερες βολές, 9/12 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 26:05 λεπτά συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στην αξιολόγηση, αποτελώντας τον πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης.

Αυτή ήταν η ιδανικότερη επιστροφή για τον σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος χρειάζεται αυτή την ώθηση για να είναι πανέτοιμος στις αναμετρήσεις της Euroleague.