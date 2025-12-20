Δείτε τη βαθμολογία στη Stoiximan GBL μετά το τέλος των ματς του Σαββάτου.

O ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο κόντρα και επικράτησε με 106-88. Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό (76-77) από τη Μύκονο αντέχοντας στο θρίλερ που διαδραματίστηκε στα τελευταία λεπτά και ανέβηκε στο 6-4. Ο Ηρακλής το πάλεψε για 35 λεπτά κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στη συνέχεια πάτησε γκάζι και επικράτησε με 97-82 για να πάει στο 9-1. Tέλος ο Άρης επικράτησε με 81-76 του Περιστερίου σε ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση.

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 10-0 Παναθηναϊκός 9-1 ΠΑΟΚ 8-2 ΑΕΚ 6-4 Άρης 5-5 Προμηθέας 5-5 Περιστέρι 5-5 Μύκονος 4-6 Ηρακλής 4-6 Καρδίτσα 3-6 Κολοσσός 2-7 Μαρούσι 2-8 Πανιώνιος 1-9

Tα αποτελέσματα

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου

16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι

Η επόμενη αγωνιστική

27/12

Κολοσσός - Μύκονος 16:00

ΑΕΚ - Άρης 16:00

Ηρακλής - Πανιώνιος 18:30

Μαρούσι - Παναθηναϊκός 18:30

28/12

Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00

Περιστέρι - Προμηθέας 16:00

*Ρεπό Ολυμπιακός