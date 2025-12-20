Stoiximan GBL: H βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού
O ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο κόντρα και επικράτησε με 106-88. Η ΑΕΚ έφυγε με το διπλό (76-77) από τη Μύκονο αντέχοντας στο θρίλερ που διαδραματίστηκε στα τελευταία λεπτά και ανέβηκε στο 6-4. Ο Ηρακλής το πάλεψε για 35 λεπτά κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στη συνέχεια πάτησε γκάζι και επικράτησε με 97-82 για να πάει στο 9-1. Tέλος ο Άρης επικράτησε με 81-76 του Περιστερίου σε ματσάρα που κρίθηκε στην παράταση.
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 10-0
- Παναθηναϊκός 9-1
- ΠΑΟΚ 8-2
- ΑΕΚ 6-4
- Άρης 5-5
- Προμηθέας 5-5
- Περιστέρι 5-5
- Μύκονος 4-6
- Ηρακλής 4-6
- Καρδίτσα 3-6
- Κολοσσός 2-7
- Μαρούσι 2-8
- Πανιώνιος 1-9
Tα αποτελέσματα
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- 13:00 Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου
- 16:00 Καρδίτσα - Μαρούσι
Η επόμενη αγωνιστική
27/12
Κολοσσός - Μύκονος 16:00
ΑΕΚ - Άρης 16:00
Ηρακλής - Πανιώνιος 18:30
Μαρούσι - Παναθηναϊκός 18:30
28/12
Καρδίτσα - ΠΑΟΚ 13:00
Περιστέρι - Προμηθέας 16:00
*Ρεπό Ολυμπιακός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.