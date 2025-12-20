Χόλμς: Επέστρεψε με «γκολ-φάουλ»
Δυναμικά επανήλθε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού AKTOR ο Ρισόν Χολμς στον αγώνα με τον Ηρακλή στην Telekom Center Athens, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο σέντερ των «πρασίνων» πατώντας το παρκέ χειροκροτήθηκε από τον κόσμο και στην πρώτη ουσιαστική επαφή του με τη μπάλα σκόραρε με «γκολ-φάουλ» δείχνοντας πως είναι έτοιμος για τη μεγάλη επιστροφή.
Ο Χολμς ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος και αποτέλεσε σημείο αναφοράς σε άμυνα και επίθεση για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Βέβαια, κάποια στιγμή καρδιοχτύπησε τον κόσμο όταν ο Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν προσγειώθηκε στο πόδι του, αλλά αμέσως ο ίδιος φρόντισε να τους καθησυχάσει δείχνοντας με τον αντίχειρα του πως όλα ήταν καλά.
