Ο Ρισόν Χολμς «λαχτάρησε» και πάλι τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού αλλά όπως αποδείχθηκε όλα ήταν μια χαρά!

Παγωμάρα επικράτησε για λίγα δευτερόλεπτα στο «Telekom Center Athens» όταν είδαν όλοι τον Ρισόν Χολμς να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του!

Σε μια ανύποπτη φάση, ο Φάντερμπερκ του Ηρακλή φάνηκε να προσγειώνεται πάνω στο πόδι του Αμερικανού σέντερ προκαλώντας τον... στιγμιαίο πανικό στις τάξεις των «πρασίνων» λίγο μετά την επιστροφή του Χολμς στην ενεργό δράση.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού έδειξε να μην μπορεί να πατήσει το πόδι του σε πρώτη φάση αλλά ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα έγνεψε προς τον πάγκο της ομάδας του ότι όλα είναι εντάξει επαναφέροντας τις καρδιές όλων στη θέση τους.

Δείτε το σχετικό βίντεο