Μπέβερλι: Αυτά έκανε στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα στη Θεσσαλονίκη του Πανιωνίου με 106-88 και ο Πάτρικ Μπέβερλι πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση με τον «δικέφαλο».
Ο Αμερικανός γκαρντ φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ και πήρε την «πρώτη γεύση» από τη νέα του ομάδα.
Ο «δικέφαλος» νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία τον Πανιώνιο με 106-88 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο πρώην NBAer βρέθηκε στο παρκέ για 21:20 λεπτά.
Σε αυτό το διάστημα μέτρησε 7 πόντους έχοντας 1/1 δίποντο, 1/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 6 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.
Ο απολογισμός του Μπέβερλι
- Χρόνος Συμμετοχής: 21:20'
- Πόντοι: 7
- Δίποντα: 1/1
- Τρίποντα: 1/6
- Βολές: 2/3
- Ριμπάουντ: 2-1
- Ασίστ: 6
- Κλεψίματα: 2
- Λάθη: 3
@Photo credits: eurokinissi
