Σάκοτα: «Για εμάς κάθε αγώνας είναι σημαντικός»
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Μύκονο (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του για την αυριανή αναμέτρηση, τονίζοντας πως το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι πιο ισορροπημένο και θέλει να κάνει την ομάδα του να ανήκει σε εκείνες που θέτουν ψηλούς στόχους μέσα στη χρονιά.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:
«Για εμάς κάθε αγώνας είναι σημαντικός. Στην Ελλάδα έχουμε πλέον ένα πολύ ισορροπημένο Πρωτάθλημα. Επιπλέον, οι αγώνες είναι πολύ λίγοι. Πρέπει να κερδίζεις για να μην κυνηγάς στη συνέχεια τους αντιπάλους σου. Πρέπει να παίξουμε με υπευθυνότητα από πλευράς τακτικής και με διάθεση να δείξουμε στο παρκέ ότι βρισκόμαστε σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να δείξουμε, ότι αξίζουμε να είμαστε στο γκρουπ των ομάδων, που έχουν υψηλούς στόχους.
Θέλω να συγχαρώ τη Μύκονο και για την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και για την μέχρι τώρα πορεία της».
