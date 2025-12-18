Η καθυστέρηση στην αναχώρηση του ΠΑΟΚ από τη Λισαβόνα οδηγεί στην επιστροφή στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (19/12).

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε το αήττητο στο Top-16 του FIBA Europe Cup κόντρα στην Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα, αλλά η επιστροφή στη... βάση του στη Θεσσαλονίκη μετατράπηκε σε οδύσσεια.

Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή του «δικεφάλου» αναμένονταν να επιστρέψει το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στη συμπρωτεύουσα, ωστόσο, λογάριαζε χωρίς την καθυστέρηση που προέκυψε στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας.

Η πτήση προς την Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση με συνέπεια να αναγκαστεί να διανυκτερεύσει στην Τουρκία και να «πετάξει» για τη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (19/12) το πρωΐ.

Μια εξέλιξη που δεν άρεσε καθόλου στον Γιούρι Ζντοβτς, καθώς η ομάδα του γνωρίζει μια μεγάλη ταλαιπωρία και ταυτόχρονα δεν προλαβαίνει επί της ουσίας να προετοιμαστεί για τον σημαντικό αγώνα του Σαββάτου (20/12, 16:00) με τον Πανιώνιο στην PAOK Sports Arena. Πλέον, ο δικέφαλος» καλείται με μια προπόνηση την Παρασκευή (19/12) να παραταχθεί κόντρα στους «κυανέρυθρους» με τον Πάτρικ Μπέβερλι να κάνει όπως όλα δείχνουν το «ντεμπούτο» του.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του στη Stoiximan GBL ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του με τη δεδομένη ποιότητα του. Μπορεί ακόμη να μην είναι στο επίπεδο που πρέπει, αλλά ο Ζντοβτς ποντάρει στα ποιοτικά λεπτά του Μπέβερλι, ειδικά σ’ ένα παιχνίδι όπου ακολουθεί μετά από ένα ευρωπαϊκό και την ταλαιπωρία της επιστροφής από τη Λισαβόνα.



