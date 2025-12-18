Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει από την Πορτογαλία και ο Πάτρικ Μπέβερλι είναι έτοιμος για το «ντεμπούτο» του, ενώ ο Στέφεν Μπράουν πιθανότατα θα μείνει εκτός ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Πορτογαλία και την έδρα της Σπόρτινγκ για το FIBA Europe Cup και πλέον μετράει αντίστροφα για το «ντεμπούτο» του Πάτρικ Μπέβερλι με τη φανέλα του «δικεφάλου». Ο Αμερικανός γκαρντ που ακολούθησε κανονικά την αποστολή στην Πορτογαλία αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση το Σάββατο (20/12) στην PAOK Sports Arena με αντίπαλο τον Πανιώνιο.

Προπονείται κανονικά με την ομάδα και σίγουρα χρειάζεται πίστωση χρόνου για να βρεθεί στην κατάσταση που επιθυμεί ο Γιούρι Ζντοβτς. Το προπονητικό επιτελείο του έχει κάνει ταχύρυθμα μαθήματα για να μάθει τα συστήματα της ομάδας και πλέον αυτό που απαιτείται είναι βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, προκειμένου στη συνέχεια να αποδώσει αυτό που πραγματικά μπορεί για την ομάδα.

Βέβαια, η προσθήκη του Πάτρικ Μπέβερλι στην επτάδα των ξένων αναγκαστικά θα πρέπει να βγάλει κάποιον εκτός, με τον Στέφεν Μπράουν να είναι τη δεδομένη στιγμή ο «αδύναμος κρίκος».

Ο 29χρονος πόιντ γκαρντ που είχε έναν τραυματισμό και έμεινε εκτός το τελευταίο διάστημα πιθανότατα θα είναι ο παίκτης που θα «κοπεί» από τον Γιούρι Ζντοβτς από την επτάδα των ξένων στη Stoiximan GBL (Ταϊρί, Άλεν, Μπράουν, Ντίμσα, Μέλβιν, Μουρ, Τζόουνς).

Ο Μπράουν ως τώρα είχε πολύ καλή παρουσία, αλλά η αναβάθμιση που γίνεται από τη διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη με την απόκτηση του Μπέβερλι υποχρεώνει το προπονητικό επιτελείο και ειδικότερα τον Γιούρι Ζντοβτς να πάρει μια δύσκολη απόφαση, καθώς εδώ που φτάσαμε όλοι οι ξένοι που αγωνίζονται στην ομάδα έχουν πολύ καλή παρουσία. Και αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επιλογή του Σλοβένου τεχνικού.