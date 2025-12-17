Σπόρτινγκ - ΠΑΟΚ 62-70: Πέρασε από την Πορτογαλία παρά την αφλογιστία

Δημήτρης Οικονόμου

bet365

Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2/2 στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup, επικρατώντας με 70-62 στην Πορτογαλία της Σπόρτινγκ, παρότι μέτρησε 5/21 τρίποντα.

Ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν αρκετό για τον ΠΑΟΚ, που μέτρησε 5/21 τρίποντα μεν, αλλά επικράτησε της Σπόρτινγκ δε με 70-62 στην Πορτογαλία. Έτσι, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβντς έκανε το 2/2 στη δεύτερη φάση του FIBA Europe Cup, με τετράδα διψήφιων τους Μπριν Ταϊρί (17π.), Κλίβελαντ Μέλβιν (14π.), Τίμι Άλεν (13π.), Μπεν Μουρ (12π.).

Σπόρτινγκ - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας

Ταϊρί και Άλεν έδειξαν για άλλη μια φορά πόσο μπορούν να βοηθήσουν επιθετικά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παρότι το ματς δεν ξεκίνησε καλά, με τους Πορτογάλους να παίρνουν νωρίς προβάδισμα εννέα πόντων (19-10, 6').

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν ευστοχία από την περίμετρο, με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να σταματήσει τον Σβένσον. Ωστόσο το 31-22 έγινε άμεσα 31-31, όταν πήρε μπροστά ο Άλεν.

Για να ακολουθήσει το ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ βρήκε και άλλους να βοηθούν, μετατρέποντας με νέο σερί το 47-46, σε 47-53. Μάλιστα, ο Ταϊρί πέτυχε δύο διαδοχικά τρίποντα και ο ΠΑΟΚ αποσπάστηκε με 49-64 (32').

 

Ωστόσο, με 5/20 τρίποντα σε 35 λεπτά, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να διατηρήσει τη διαφορά. Ξανά ο Ταϊρί έδωσε τη λύση, τρία λεπτά πριν το τέλος με μία προσωπική φάση για το 60-68. Οι Πορτογάλοι δε βρήκαν σκορ για να φτάσουν κοντά στην ανατροπή, χάνοντας διαδοχικά τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 21-15, 36-35, 49-58, 62-70

  • MVP: Ο Μπριν Ταϊρί των 17 πόντων με 5/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο και 4 λάθη σε 26'18''.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ: Ο Μπράντον Τζοντς με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ, ένα κλέψιμο, 3 λάθη.
  • ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα μόλις 5/21 τρίποντα του ΠΑΟΚ.
Sporting CPFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Brandon Johns *33:12145/1050%5/955.56%0/10%4/580%43721313418
1Uwais Razaque00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
3Maleeck Harden-Hayes14:4951/425%0/10%1/333.33%2/2100%235--11--57
4Miguel Correia00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
5Rui Costa11:2241/333.33%1/1100%0/20%2/2100%-44-1----206
6Francisco Amarante *31:5242/1118.18%2/728.57%0/40%0/00%-334312--153
7Claude Robinson *21:5942/1020%2/728.57%0/30%0/00%358222---54
9Diogo Ventura18:5361/520%0/00%1/520%3/475%-22-22---71
13Joao Fernandes13:2700/10%0/10%0/00%0/00%-22-4---51
24Malik Morgan *27:55124/1040%1/333.33%3/742.86%1/250%-44633-1-313
30Stephan Swenson *26:31134/666.67%1/250%3/475%2/2100%-33-321-613
Team/Coaches-11---
TOTAL2006220/6033.33%12/3138.71%8/2927.59%14/1782.35%9303914191454-
PAOK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Timmy Allen29:35135/1338.46%5/1241.67%0/10%3/475%347141--1911
2Cleveland Melvin *28:06146/1346.15%4/850%2/540%0/00%-44---3--214
5Breein Tyree *26:18177/1353.85%5/862.5%2/540%1/250%-333341--313
6Antonis Koniaris16:0731/250%0/00%1/250%0/00%123211--116
10Diamantis Slaftsakis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
13Thodoris Zaras03:3600/00%0/00%0/00%0/00%----2---4-
17Marvin Jones22:2531/616.67%1/616.67%0/00%1/250%347-3---104
18Nikos Persidis *15:1863/560%3/3100%0/20%0/00%-331111--28
20Konstantinos Iatridis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
25Giorgos Fillios00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
26Ben Moore *29:29125/1050%5/1050%0/00%2/540%4610-4121816
33Tomas Dimsa *29:0621/812.5%1/250%0/60%0/00%-22321---5-1
Team/Coaches235-1-
TOTAL2007029/7041.43%24/4948.98%5/2123.81%7/1353.85%13314410201071-

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα