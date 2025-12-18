ΑΕΚ: «Γιατί η Πολιτεία επιμένει να τιμωρεί τις ομάδες και όχι τον "άγνωστο" δράστη»;

Η ΑΕΚ, εξέδωσε ανακοίνωση, σχετικά με την τιμωρία που δέχτηκε από την ΔΕΑΒ που αφορά το κλείσιμο των θυρών για μια αγωνιστική.

Μέσω ανακοινώσής της η ΚΑΕ ΑΕΚ, εξέφρασε τη δυσαρέσκεία της για την απόφαση της ΔΕΑΒ, που την τιμώρησε με μία αγωνιστική λόγω καπνογόνου, στο ματς κόντρα στον Παναθηναίκό για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Λόγω του περιστατικού η ΔΕΑΒ, ανακοίνωσε πως η Ένωση θα αγωνιστεί για μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, και η ΚΑΕ, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για την απόφαση.

Ααναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:



«Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι για όσα καταγράψαμε για προηγούμενες ποινές, ήρθε σήμερα (18/12/2025) νέα απόφαση της ΔΕΑΒ, βάσει της οποίας κλείνει το γήπεδό μας ξανά για ακόμη μία (1) αγωνιστική!

Αιτία; Το «άναμμα» και η «καύση» ενός καπνογόνου εντός κλειστής αθλητικής εγκατάστασης, στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Για ακόμη μία φορά, ο Οργανισμός ΑΕΚ BC δέχεται καίριο πλήγμα και διεκδικεί «επάξια» την «πρωτιά» στις τιμωρίες έδρας, γεγονός που προκαλεί αναταράξεις στον προγραμματισμό μας, αδικεί την προσπάθεια που καταβάλλεται για επενδύσεις, θέτει σε κίνδυνο τον αγωνιστικό σχεδιασμό μας και πληγώνει τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας, οι οποίοι «τιμωρούνται» δίχως να ευθύνονται.

Έχουμε γράψει κι άλλες φορές για το άδικον της ποινής, η οποία παρά τις καλές προθέσεις της Πολιτείας δεν νουθετεί κανέναν επίδοξο… χρήστη καπνογόνου. Από την άλλη πλευρά, είναι απορίας άξιο γιατί επιμένει η Πολιτεία να τιμωρεί τις ομάδες και όχι και τον «άγνωστο δράστη», όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης;

Και ποιος είναι ο… άγνωστος δράστης;

Ποιος είναι ο προβοκάτορας; Διότι «οπαδός/φίλαθλος της ΑΕΚ» αποκλείεται να είναι κάποιος, που υπονομεύει τη βιωσιμότητα της ομάδας του, τον αγώνα των παικτών και του Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, αλλά και την προσπάθεια των συνοπαδών του.

H ομάδα μας εν όψει Χριστουγέννων είχε προγραμματίσει στο περιθώριο της επόμενης αναμέτρησης στη SUNEL Arena να οργανώσει ΓΙΟΡΤΗ με δεκάδες εκπλήξεις για παιδιά και οικογένειες, και επιπλέον αναδεικνύοντας ξανά το κοινωνικό της πρόσωπο να οργανώσει και καμπάνια για συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων, προκειμένου να τα παραδώσει σε Ίδρυμα στο πλαίσιο των Αγίων Ημερών, που διανύουμε. Eξαιτίας του προβοκάτορα η Γιορτή αυτή ματαιώνεται!

Ως ΑΕΚ BC έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να θωρακίσουμε το γήπεδό μας, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για ποιο λόγο όμως τιμωρούμαστε; Η Αστυνομία έχει την ευθύνη για το σωματικό έλεγχο, όχι εμείς!

Πρόδηλο είναι, ότι η ΑΕΚ BC θα συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να βρεθούν λύσεις, αλλά αυτονόητο είναι, ότι δεν μπορεί μόνη της ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Απαιτούνται συνέργειες και βούληση απ’ όλους τους φορείς.

Σε ό,τι μας αφορά, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, που μας παρέχει ο νόμος για να διεκδικήσουμε το δίκιο μας.

Καλούμε τους οπαδούς της Ομάδας μας να απομονώσουν τους προβοκάτορες!

Οφείλουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να στηρίζουμε την Ομάδα.

Με τη φωνή και την καρδιά μας.

Μ’ αυτή τη συνθήκη και μόνο πετύχαμε τα σπουδαία. Μ’ αυτή τη συνθήκη θα τα καταφέρουμε ξανά…»

