Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής στην ΑΕΚ για καπνογόνο στο ματς με τον Παναθηναϊκό.

Πέρυσι είχε αναγκαστεί να παίξει αρκετά ματς κεκλεισμένων των θυρών η ΑΕΚ. Η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής στην Ένωση για καπνογόνο (αφή και καύση από οπαδό της) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Επόμενο εντός έδρας ματς για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αυτό κόντρα στον Άρη στις 27 Δεκέμβρη στη SUNEL Arena.

Η Βασίλισσα έπαιξε χωρίς κόσμο φέτος και στο ματς απέναντι στον Πανιώνιο, για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της

αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ ΚΑΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ, στις 13/12/2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο “SUNEL ARENA», για το πρωτάθλημα STOIXIMAN GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026 και ειδικότερα δύο λεπτά και πενήντα τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αυτού, άγνωστος δράστης στο επάνω διάζωμα της θύρας των οργανωμένων οπαδών της γηπεδούχου ομάδας προέβη στην αφή και καύση ενός καπνογόνου,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 55/2025 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης

ανδρών της ΑΕΚ ΚΑΕ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025