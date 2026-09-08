O ΠΑΟΚ στο προπονητήριο της Αρμάνι Μιλάνο (pics)

Ο ΠΑΟΚ παραμένει στην Ιταλία, έχοντας μετακομίσει στο Μιλάνο για το φιλικό με την Αρμάνι (12/9) και αυτές τις μέρες θα συνεχίσει την προετοιμασία στο προπονητήριό της.

Αφού κατέκτησε το "Memorial Pajetta", το φιλικό τουρνουά στο Ούντινε, ο ΠΑΟΚ παραμένει στην Ιταλία, έχοντας μετακομίσει στο Μιλάνο από χθες, καθώς το προσεχές Σάββατο, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι, στο επόμενο δυνατό φιλικό προετοιμασίας που έχει μπροστά του.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες του, θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Αρμάνι αυτές τις μέρες, μετά από συνεννόηση των δύο ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να ευχαριστεί και μέσω social media τον ιταλικό σύλλογο για τη φιλοξενία.