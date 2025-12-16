Ο ΠΑΟΚ με την προσθήκη του Πάτρικ Μπέβερλι κάνει ένα ακόμη βήμα για τον στόχο που είναι η κατάκτηση του FIBA Europe Cup και η τρίτη θέση στη Stoiximan GBL.

Η άμεση προσαρμογή του Πάτρικ Μπέβερλι είναι μια προτεραιότητα για τον Γιούρι Ζντοβτς στον ΠΑΟΚ, γι’ αυτό και τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την Πορτογαλία και την αναμέτρηση με την Σπόρτινγκ. Μπορεί, να μην είναι έτοιμος ακόμη να αγωνιστεί, αλλά ο Σλοβένος τεχνικός τον ήθελε κοντά στην ομάδα για να μπορέσει να προσαρμοστεί το συντομότερο.

Ο Αμερικανός γκαρντ με την προσθήκη του στο ρόστερ δίνει την αίσθηση της αλλαγής ιδιοκτησίας και της νέας εποχής του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ο οποίος δαπανώντας πολλά χρήματα έφερε στην PAOK Sports Arena έναν παίκτη που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα διανοούνταν να έρθει στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι μπορεί στην Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να μην απέδωσε τα αναμενόμενα και να αποχώρησε, αλλά ο ευρωπαϊκός στόχος του FIBA Europe Cup, αποτελεί ένα μεγάλο κίνητρο για τον παίκτη να θυμηθεί ξανά τον παλιό εαυτό του.

Από τη στιγμή που ανέλαβε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης φαίνεται πως δυο πράγματα υπάρχουν στο πλάνο της φετινής σεζόν, η κατάκτηση της 3ης θέσης στην Stoiximan GBL και το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, το οποίο χάθηκε πέρσι στην PAOK Sports Arena στον διπλό τελικό με την Μπιλμπάο.

Με τον Μπέβερλι στο ρόστερ του ο «δικέφαλος» μετά τους Ταϊρί και Άλεν που αποτελούν δυο σημαντικά «εργαλεία» στη μηχανή της ομάδας, αλλάζει επίπεδο όμως θα πρέπει να βρει και τον ρυθμό του μέσα από τις προπονήσεις για να φτάσει στο επίπεδο που θα καθορίζει το παιχνίδι της ομάδας. Αναμφίβολα, αποτελεί το μεγάλο «όπλο» για την υπέρβαση του «δικεφάλου» και τον άνθρωπο πάνω στον οποίο στηρίζουν πολλά από τα όνειρα τους οι φίλοι της ομάδας.

Πάντως, το... ταβάνι του ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν θα φανεί από την απόκτηση του σέντερ που αναζητά ο προπονητής Γιούρι Ζντοβτς με τους συνεργάτες του. Γιατί, με την προσθήκη των Μπέβερλι, Ταϊρί και Άλεν θωράκισε την περιφέρεια και πρέπει να κάνει το ίδιο και με την ρακέτα.

