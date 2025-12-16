Ο Πάτρικ Μπέβερλι αναμένεται να μείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ποιο είναι το συμβόλαιό του και τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ιδανική επιλογή.

O ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής 14/12 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του σπουδαίου deal. Παράλληλα, ο νεοαποκτηθείς παίκτης των «ασπρόμαυρων» θα ταξιδέψει με την ομάδα στη Λισαβόνα ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής υποχρέωσης στο FIBA Europe Cup.

Το βράδυ της Τετάρτης (17/12, 21:30), ο «Δικέφαλος» δοκιμάζεται στη Λισαβόνα απέναντι στη Σπόρτινγκ, σε ένα ακόμα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Μπέβερλι να ακολουθεί την αποστολή της ομάδας του Γιούρι Ζντοβτς, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί.

To συμβόλαιό του

0 37χρονος γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26 ύψους 600 χιλιάδων ευρώ βοηθώντας την ομάδα τόσο στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, όσο και στη Stoiximan GBL.

O πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς σε δεκαετή καριέρα στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού μετρά 666 συμμετοχές σε αγώνες regular season στο ΝΒΑ με μέσο όρο 8.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 λάθη ανά 26.6 λεπτά. Ο Αμερικανός βετεράνος έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές την κοινή γνώμη εξαιτίας του έντονου χαρακτήρα του και των αντιδράσεών του. Πέρυσι αγωνίστηκε για λογαριασμό της Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ στο παρελθόν έχει περάσει από Ντνίπρο, Ολυμπιακό, Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης και στο NBA έχει φορέσει τη φανέλα των Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς και των Μπακς στο πλευρό του «Greek Freak».

Η νέα εποχή «Τέλη Μυστακίδη» στον ΠΑΟΚ βλέπει στον Μπέβερλι τον κατάλληλο παίκτη για να γίνει ο μπροστάρης αυτής της νέας περιόδου με δέκα χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ, αμυντική σκληράδα, ηγετικά χαρακτηριστικά και νοοτροπία ικανή να μεταμορφώσει τον τρόπο που μια ομάδα παίζει στο παρκέ.