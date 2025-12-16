ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι στη Λισαβόνα, πότε θα κάνει ντεμπούτο
Με περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ρυθμούς… εξπρές ενόψει της επόμενης ευρωπαϊκής του υποχρέωσης στο FIBA Europe Cup. Το βράδυ της Τετάρτης (17/12, 21:30), ο «Δικέφαλος» δοκιμάζεται στη Λισαβόνα απέναντι στη Σπόρτινγκ, σε ένα ακόμα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι.
Η αποστολή των «ασπρόμαυρων» αναχωρεί σήμερα το πρωί (16/12) για την πορτογαλική πρωτεύουσα, με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Στη διάθεση του Σλοβένου προπονητή θα βρίσκεται η ίδια εξάδα ξένων παικτών που χρησιμοποιήθηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι στο Μαρούσι. Μαζί με την ομάδα για πρώτη φορά θα ταξιδέψει και ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ, Πάτρικ Μπέβερλι που όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνστεί και θα τεθεί στη διάθεση του Ζντοβτς για το επόμενο ματς κόντρα στον Πανιώνιο εντός έδρας.
Η αποστολή της ομάδας: Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς, Περσίδης, Ιατρίδης, Φίλλιος, Μου και Ντίμσα.
