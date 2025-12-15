Καραγιαννίδης: «Δεν κατάλαβα, για να πω την αλήθεια, ότι πήρα 17 ριμπάουντ»

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης, φιλοξενήθηκε στο WEB Radio της ΕΟΚ και μίλησε για την εντυπωσιακή εμφάνισή που πραγματοποίησε κόντρα στον Πανιώνιο και σχολίασε την πορεία του Προμηθέα τη φετινή χρονιά.

Στο WEB Radio της ΕΟΚ, φιλοξενήθηκε ο MVP της 10ης αγωνιστικής, Αντώνης Καραγιαννίδης.

Ο 23χρονος σέντερ, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη του Προμηθέα επί του Πανιωνίου για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL, (101-95) με τον ίδιο να τελειώνει την αναμέτρηση με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/7 βολές) και 17 ριμπάουντ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ατομική του απόδοση, καθώς και για την πορεία της ομάδας του τη φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντώνης Καραγιαννίδης:

Για το αν υπήρχε πίεση αποτελέσματος απέναντι στον Πανιώνιο: «Σίγουρα, φάνηκε ότι και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη, γιατί μετρούσε βαθμολογικά. Ο Πανιώνιος βρίσκεται σε μία περίεργη θέση κι εμείς θέλαμε να ανέβουμε στη βαθμολογία. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες το παιχνίδι, σε ένα ριμπάουντ, σε ένα φάουλ, ήταν όλα στις λεπτομέρειες».

Για την εντυπωσιακή ατομική του επίδοση στο παιχνίδι: «Δεν κατάλαβα, για να πω την αλήθεια, ότι πήρα 17 ριμπάουντ, μετά το συνειδητοποίησα όταν το είπαν. Είχα το μυαλό μου στο παιχνίδι».

Για τη φετινή σεζόν, έως τώρα, του Προμηθέα: «Η αλήθεια είναι πως τώρα ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε λίγο καλύτερα και να φτάνουμε τον στόχο μας. Έχουμε κάνει κάποιες ήττες που δε θέλαμε. Στο πρωτάθλημα πάμε καλά, είμαστε σε καλή θέση».

Για την πορεία του Προμηθέα στην Ευρώπη: «Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε σε δύσκολη θέση. Πρέπει να νικήσουμε την Πέμπτη (18/12) για να προχωρήσουμε».

Για την έλευση του κόουτς Κούρο Σεγκούρα: «Ο κόουτς Σεγκούρα έχει διαφορετική νοοτροπία. Του αρέσει το ελεύθερο παιχνίδι, δίνει ελευθερίες στους παίκτες του».

Για τον ανταγωνισμό του πρωταθλήματος: «Εγώ το είχα πει από την αρχή ότι το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο. Περίμενα τις ομάδες που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία να είναι ψηλότερα, όπως το Μαρούσι και τον Πανιώνιο, τις πίστευα πάρα πολύ αυτές τις ομάδες. Όλοι μπορούν να νικήσουν όλους, είναι κάτι όμορφο για το άθλημα. Μέχρι το τέλος της σεζόν πιστεύω ότι θα γίνουν πολλά που δεν περιμένουμε».

Για την πορεία του και την ατομική βελτίωση: «Κανείς δε μπήκε μες στο γήπεδο και έπαιξε μπάσκετ αμέσως. Όλοι βελτιωθήκαμε σε ατομικό επίπεδο πρώτα. Παίζουν κι άλλα ρόλο, όπως το να σε εμπιστευτεί ο προπονητής και η ομάδα. Είναι όλα μαζί αυτά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Προσπαθώ κάθε χρόνο να κάνω τη δουλειά μου και να βελτιώνομαι».

Για το προσωπικό του κίνητρο: «Το κίνητρο του αθλητή είναι κάθε φορά να καταφέρνει κάτι καλύτερο και να νιώθει καλά με τον εαυτό του. Ο κάθε αθλητής θέλει να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο, κανείς δε λέει ότι έφτασε μέχρι ένα σημείο και σταματάει. Όλοι θέλουν να φτάσουν όσο υψηλότερα γίνεται».

