Ο Πάτρικ Μπέβερλι αφίχθη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής 14/12 ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και να φορέσει τα ασπρόμαυρα.

O ΠΑΟΚ ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος αφίχθη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής 14/12 για τον «Δικέφαλο του Βορρά» και απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του σπουδαίο deal!

Τον Μπέβερλι υποδέχθηκε ο νέος General Manager του ΠΑΟΚ, Νίκος Μπουντούρης, ποζάροντας με το κασκόλ των «ασπρόμαυρων».

Ο Αμερικανός πρώην NBAer θα περάσει την Δευτέρα (15/12) από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Πρόκειται για την τρίτη προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, που αναβάθμισε το ρόστερ του με τις μεταγραφές των Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν, οι οποίοι πραγματοποίησαν το ντεμπούτο τους στη νίκη επί του Αμαρουσίου.

Αμφότεροι άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις και ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ που έφυγε με το «διπλό» από το κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι έχει μετρήσει στην καριέρα του 666 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 8.3 πόντους, 3.4 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ.

Κατά τη διάρκεια των 12 χρόνων που έχει περάσει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχει φορέσει τις φανέλες των Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς και Μπακς.