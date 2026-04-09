Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποθέωσαν την αποστολή μετά την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup!

Η αποστολή του ΠΑΟΚ επέστρεψε από την Ισπανία μετά την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup, και οι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» αποθέωσαν τους παίκτες και το τεχνικό τιμ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»!

Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup και θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, την Μπιλμπάο, διεκδικώντας το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και το Κύπελλο Κόρατς το 1994.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προκρίθηκε σε ευρωπαϊκό τελικό για έκτη φορά και πλέον θέλει να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στους Βάσκους, ώστε να πανηγυρίσει τον τίτλο στα 100 χρόνια του συλλόγου. Στο μεταξύ, η αποστολή των «ασπρόμαυρων» επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, 9/4, και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»!