Γνωστή έγινε η ώρα του πρώτου τελικού του ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάο στις 22 Απρίλη στο PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ μετά από ένα θρίλερ κόντρα στη Μούρθια στην Ισπανία, προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup και θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στον ίδιο αντίπαλο, την Μπιλμπάο.

Ψάχνει το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1991 και το Κύπελλο Κόρατς το 1994.

Γνωστή έγινε η ώρα του πρώτου τελικού. Θα γίνει στο PAOK Sports Arena, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 19:15. Μια εβδομάδα μετά στις 29 Απρίλη οι Βάσκοι θα υποδεχθούν τον ΠΑΟΚ, με την ώρα να μην έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Πάντως για την ομάδα του Μπούτσκου, προέχει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Έρχεται το εξ αναβολής παιχνίδι με τον Άρη που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 15 Απριλίου (18:00) στο PAOK Sports Arena.