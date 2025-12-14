ΠΑΟΚ: Το βράδυ της Κυριακής (14/12) στη Θεσσαλονίκη ο Μπέβερλι!
Ο «δικέφαλος» της Θεσσαλονίκης «πυροδοτεί» τη... βόμβα «Πάτρικ Μπέβερλι» καθώς ο έμπειρος πρώην NBAer αναμένεται το βράδυ της Κυριακής (14/12, 20:45) στη Θεσσαλονίκη.
Ο πρώην παίκτης (και) της Χάποελ Τελ Αβίβ ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του deal.
Συγκεκριμένα θα περάσει την Δευτέρα (15/12) από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο Πάτρικ Μπέβερλι έχει μετρήσει στην καριέρα του 666 παιχνίδια κανονικής περιόδου στο NBA έχοντας κατά μέσο όρο 8.3 πόντους, 3.4 ασίστ και 4.1 ριμπάουντ.
Κατά τη διάρκεια των 12 χρόνων που έχει περάσει στο NBA έχει φορέσει τις φανέλες των Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Λέικερς, Μπουλς, Σίξερς και Μπακς.
