Η ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως το πάνω διάζωμα της «Sunel Arena», θα είναι διαθέσιμο για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (13/12, 20:30), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης των εισιτηρίων η ΚΑΕ ΑΕΚ, μέσω ανακοίνωσής της, ενημέρωσε τους οπαδούς της πως θα είναι διαθέσιμο και το πάνω διάζωμα της «Sunel Arena».

Μάλιστα προέτρεψε τους φιλάθλους της να φτάσουν νωρίτερα στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ενημερώνει, ότι άνοιξε και το άνω διάζωμα της SUNEL Arena, για την αναμέτρηση με Παναθηναϊκό ΑKTOR (αύριο, Σάββατο, 13/12, 20:30), για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Παρακαλούνται οι συνοπαδοί μας να σπεύσουν να προμηθευτούν εισιτήρια. Υπενθυμίζουμε, επειδή πλέον παρατηρείται έντονη κινητικότητα, όπως σπεύσετε στο γήπεδο νωρίτερα, ήτοι από τις 19:00, προκειμένου για δική σας διευκόλυνση και αποφυγής συνωστισμού, και για να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στο τζάμπολ της αναμέτρησης.

Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν αύριο, ανήμερα του αγώνα.

– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).

Τιμή Εισιτηρίου: Από 20 ευρώ».