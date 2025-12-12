Χατζηελευθερίου: «Ο κόσμος της Μυκόνου να μας δώσει ώθηση σε ακόμα ένα παιχνίδι»

Η Μύκονος υποδέχεται την Καρδίτσα και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου σχολίασε την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς (13/12, 16:00).

Η Μύκονος δοκιμάζεται απέναντι στην Καρδίτσα, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (Σάββατο 13/12, 16:00, ERTSPORTS 1) και ο ασίσταντ κόουτς, Παναγιώτης Χατζηελευθερίου, σχολίασε στο mykonosbc.gr την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς, η οποία θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. Άνω Μεράς «Π. Χανιώτη».

O άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του: «Είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικό προπονητικό επιτελείο. Η Καρδίτσα έχει ξεκάθαρη φιλοσοφία στην επίθεση και στην άμυνα, δουλεύοντας με τον ίδιο προπονητή τα τελευταία τρία χρόνια, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία του. Είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ στον αιφνιδιασμό, και πρέπει να τη σταματήσουμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι».

Και πρόσθεσε: «Όλοι έχουν αντιληφθεί τη σημασία του αγώνα, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Περιμένουμε τον κόσμο της Μυκόνου, ώστε να μας δώσει ώθηση σε ακόμα ένα παιχνίδι! Χρειαζόμαστε ενέργεια και εφαρμογή του πλάνου, που είναι βασική προϋπόθεση σε όλα τα παιχνίδια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Η συγκέντρωση και η ενέργεια είναι τα βασικά συστατικά. Επίσης, πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στην άμυνα. Παίζουμε στην έδρα μας, κι αυτό μας δίνει ιδιαίτερη ώθηση. Πιστεύω ότι οι φίλοι της ομάδας έχει καταλάβει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι και θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον στόχο μας».