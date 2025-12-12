Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που ορίστηκαν προκειμένου να διευθύνουν την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η Stoiximan GBL, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και η 10η αγωνιστική ξεχωρίζει με τις σημαντικές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Γνωστοί έγιναν και οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις, με την Τσαρούχα, τον Πιτσίλικα και τον Αγγελή να ορίζονται στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, μεταξύ του Ηρακλή με τον Άρη στο «Ιβανώφειο».

Στην αθηναϊκή μονομαχία μεταξύ της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη «Sunel Arena», ορίστηκαν οι Πουρσανίδης, Αγραφιώτης, Αναστασιάδης.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 13/12

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Άρης Betsson Τσαρούχα-Πιτσίλκας-Αγγελής (Λαζαρίδης-Πανταζής)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσολάκος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Διμπινούδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παυλόπουλος)

Sunel Arena 20.30 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης Β. (Μωϋσιάδης-Ντίνος)



Κυριακή 14/12



Αγ. Θωμά 13.00 Μαρούσι Chery-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Τσιμπούρης-Θεονάς (Νιγιάννης)

Ανδ. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Ολυμπιακός Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιαρομμάτης (Κυρτάτας)



