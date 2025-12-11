Η Τράπανι ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τίμι Άλεν στον ΠΑΟΚ!

Ο Τίμι Άλεν βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και η Τράπανι, όπου αγωνιζόταν μέχρι πρότινος, ανακοίνωσε τη μεταγραφή του.

Ο Τίμι Άλεν αποτελεί τη δεύτερη προσθήκη στο ρόστερ του ΠΑΟΚ έπειτα από εκείνη του Μπριν Ταϊρί, με την Τράπανι να ενημερώνει ότι ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

«Η Τράπανι σέβεται την επιθυμία του παίκτη να συνεχίσει την καριέρα του στην ελληνική ομάδα, τον ευχαριστεί για την προσφορά του τους τελευταίους μήνες και του εύχεται ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας του» αναφέρει η ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.

Ο 25χρονος φόργουορντ σημείωσε φέτος 16.9 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 10 συμμετοχές στην ιταλική λίγκα, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο 30 λεπτά. Πέρσι αγωνίστηκε στην Οστάνδη και τη σεζόν 2023-24 έδωσε τέσσερις αγώνες στο ΝΒΑ με τους Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας 2.6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.