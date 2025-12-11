Ο ΠΑΟΚ προχωράει για το 2/3 στους μεταγραφικούς του στόχους με την άφιξη του Τίμι Άλεν στη Θεσσαλονίκη να ακολουθεί τη συμφωνία με τον Μπριν Ταϊρί.

Ο ΠΑΟΚ με αστραπιαίες κινήσεις έφερε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης (11/11) τον Τίμι Άλεν, δείχνοντας σαφή διάθεση για ισχυροποίηση του ρόστερ από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ομάδα!

Πέρα από τον ισχυρό άντρα της ΚΑΕ που παρακολούθησε από κοντα τη νικητήρια αναμέτρηση του Δικέφαλου του Βορρά αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ένα... χαρτάκι στο κινητό του, το οποίο αποκάλυπτε τους τρεις μεταγραφικούς στόχους της ομάδας. «Ταϊρί, Άλεν, Μπέβερλι» έγραφε στο χαρτί, με τον Μπριν Ταϊρί να έχει ήδη ανακοινωθεί από την ομάδα και τον Τίμι Άλεν να φτάνει στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά το ματς του ΠΑΟΚ.

Ποιος είναι ο Τίμι Άλεν

Ο 25χρονος φόργουορντ προέρχεται από μία παραγωγική διετία στην Ευρώπη. Πρώτα στην Οστάνδη την περσινή σεζόν έγινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 20.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.9 ασίστ σε 27.9 λεπτά, κατακτώντας τόσο το MVP της regular season όσο και το Finals MVP, μαζί φυσικά με το πρωτάθλημα. Τον Ιούνιο του 2025 υπέγραψε στην Τράπανι, όμως το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για εκείνον φαίνεται να αποτελεί το ιδανικό κίνητρο για να κάνει ο Άλεν το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Να σημειωθεί ότι έχει κάνει και το πέρασμά του από το NBA, αρχικά στη G-League με τους Memphis Hustle, με 9.5 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26.4 λεπτά συμμετοχής σε 46 παιχνίδια τα οποία του χάρισαν ένα 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκρίζλις τον Απρίλιο του 2024.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ

«Στη Θεσσαλονίκη και ο Timmy Allen.

Υποδοχή από τον GM του ΠΑΟΚ, Νίκο Μπουντούρη.

Η συνέχεια αύριο!»