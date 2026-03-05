Ο Αντρέα Τρινκιέρι παρακολούθησε για πρώτη φορά την προπόνηση του ΠΑΟΚ από κοντά στο «Paok Sports Arena».

Μετά το μήνυμα που έστειλε ο Αντρέα Τρινκιέρι στους φίλους του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός νέος τεχνικός του «δικεφάλου» παρακολούθησε από κοντά την προπόνηση της ομάδας σήμερα (05/03) στο «Παλατάκι».

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος προπονητής ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στο «PAOK Sports Arena» και είχε συνεχόμενες συναντήσεις με τους συνεργάτες του και ο General Manager Νίκος Μπουντούρης τον γνώρισε στους παίκτες.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

«Παρουσία του Andrea Trinchieri η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ

Ο Αντρεά Τρινκιέρι, ο προπονητής που θα καθοδηγήσει τον ΠΑΟΚ στη νέα εποχή, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας την επόμενη σεζόν, αλλά έχει πλέον ενεργό ρόλο σε όλα όσα έχουν σχέση με την ομάδα. Για αυτό και η μέρα του σήμερα ξεκίνησε από πολύ νωρίς το πρωί, στο PAOK Sports Arena και με συνεχόμενες συναντήσεις με τους συνεργάτες του, αλλά και την παρουσία του στην προπόνηση της ομάδας.

Ο General Manager του ΠΑΟΚ Νίκος Μπουντούρης παρουσίασε τον Αντρέα Τρινκιέρι και μετά την ομιλία του Ιταλού προπονητή ξεκίνησε η προπόνηση της ομάδας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό (8/3, 13:00).

Ο Αντρέα Τρινκιέρι παρακαλούθησε και συμμετείχε με ρόλο συμβουλευτικό στην προπόνηση της ομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Παντελή Μπούτσκο και τους συνεργάτες του.

Ο Ιταλός προπονητής θα επιστρέψει σήμερα το απόγευμα στην πατρίδα του και θα βρίσκεται ξανά στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα.

Το πρόγραμμα της ομάδας συνεχίζεται την Παρασκευή, με μία προπόνηση στο PAOK Sports Arena».