Βαρβούνης: «Το "πρέπει" είναι συνυφασμένο με την πορεία της Μυκόνου»

Η Μύκονος δοκιμάζεται απέναντι στον Προμηθέα και ο ασίσταντ κόουτς, Δημήτρης Βαρβούνης, σχολίασε την προσεχή αναμέτρηση με τους Πατρινούς στο «Δ. Τόφαλος» (6/12).

Η Μύκονος αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος» για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL (Σάββατο 6/12, 16:00, ΕΡΤ2 Σπορ) και ο ασίσταντ κόουτς των νεοφώτιστων, Δημήτρης Βαρβούνης μίλησε στο mykonosbc.gr για την αναμέτρηση με τους Πατρινούς.

O άμεσος συνεργάτης του Βαγγέλη Ζιάγκου ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του: «Κατ’ αρχάς, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική Ανδρών για τις δύο νίκες που πέτυχε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από εκεί και πέρα, για εμάς η εβδομάδα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα δεν κύλησε όσο καλά θα θέλαμε, καθώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε αρρώστιες και τραυματισμούς. Γενικά, οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν λίγο περίεργες — και εξακολουθούν να είναι μέχρι τώρα.

Ο Προμηθέας είναι μια ομάδα με νέο προπονητή, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Διαθέτει πάρα πολλούς παίκτες με ποιότητα. Ειδικά στην επίθεση, από το “1” έως το “5”, όλοι μπορούν να σκοράρουν εύκολα. Είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ στο transition και της αρέσει αυτό το στιλ παιχνιδιού. Επίσης, έχει τρεις γκαρντ που μπορούν να παίξουν με μεγάλη άνεση ένας εναντίον ενός και να δημιουργήσουν καταστάσεις για να σκοράρουν. Επομένως, ο στόχος μας είναι να περιορίσουμε το transition και το παιχνίδι ένας εναντίον ενός».

Και πρόσθεσε: «Το “πρέπει” για εμάς είναι συνυφασμένο με την πορεία μας. Είμαστε μια ομάδα που, όπως έχουμε πει, θα παλέψει για να σωθεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει θα είναι ευπρόσδεκτο. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, είτε παίζεις εντός είτε εκτός έδρας. Σε κάθε ματς πρέπει να παλεύεις στο 100% για 40 λεπτά. Κάθε παιχνίδι θα καθορίσει την πορεία της ομάδας μέχρι το τέλος».