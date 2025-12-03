Μουρ: «Περήφανος για την ιστορική σεζόν της Μυκόνου»

Ο Καλίντ Μουρ μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της Μυκόνου αναφέρθηκε στην μέχρι σήμερα εμπειρία του στην Stoiximan GBL και τη παρουσία του στο νησί των ανέμων.

Ο 25χρονος φόργουορντ ξεδίπλωσε τις εντυπώσεις του αλλά και την εμπειρία του από την παρουσία του στην ομάδα της Μυκόνου τη φετινή σεζόν.

Τα όσα είπε ο Καλίντ Μουρ στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας

Ποια στιγμή θεωρείς μέχρι τώρα ως την πιο σημαντική για τη Μύκονο Betsson, και γιατί;

«Νομίζω πως η πιο σημαντική στιγμή ήταν το πρώτο μας παιχνίδι στο Περιστέρι. Μολονότι κατέληξε σε ήττα, αισθάνθηκα ότι μας έδειξε ξεκάθαρα πως πρέπει να βελτιωθούμε, και ταυτόχρονα κατέστησε σαφές σε όλους τους υπόλοιπους ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Παλέψαμε μέχρι το τέλος, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, και αυτό για μένα είχε τεράστια σημασία».

Η Μύκονος Betsson συμμετέχει για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει από αυτή την εμπειρία στα πρώτα παιχνίδια;

«Θεωρώ πως το μεγαλύτερο μάθημα που πήρα από αυτή την εμπειρία είναι ότι εμείς οι ίδιοι καθορίζουμε την επιτυχία μας. Έχουμε τις δυνατότητες να ανταγωνιστούμε τις κορυφαίες ομάδες της λίγκας, αρκεί να φροντίζουμε να κάνουμε σωστά ό,τι περνάει από το χέρι μας».

Πώς θα περιέγραφες τη χημεία της ομάδας φέτος; Υπάρχει κάποιο στοιχείο που θεωρείς ότι ξεχωρίζει και κάνει τη διαφορά, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η Μύκονος Betsson έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς;

«Νομίζω ότι η χημεία μας φέτος είναι πραγματικά πολύ καλή. Ο χρόνος που περάσαμε μαζί στην προετοιμασία βοήθησε ώστε η ομάδα να “δέσει” και να αποκτήσει μια δυνατή, ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των παικτών».

Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση αντιμετωπίζοντας ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός AKTOR και ο Ολυμπιακός;

«Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς σε αυτά τα παιχνίδια ήταν να μείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι και σταθεροί για 40 λεπτά. Όταν παίζεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, οποιαδήποτε στιγμή χαλάρωσης μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα του αγώνα».

Υπήρξε κάποια στιγμή σε αυτά τα παιχνίδια όπου ένιωσες ότι ξεπεράσατε τα όριά σας ή κάνατε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός;

«Δεν νομίζω πως υπήρξε μια συγκεκριμένη στιγμή, αλλά αισθάνομαι ότι παιχνίδι με το παιχνίδι η ομάδα συνεχίζει να μαθαίνει, να βελτιώνεται και να κάνει σταθερά βήματα προόδου μέρα με τη μέρα».

Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έρχεται για τη Μύκονο Betsson και πώς σκοπεύετε να την αντιμετωπίσετε;

«Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκλησή μας είναι να παραμείνουμε όλοι στην ίδια σελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και για να το πετύχουμε αυτό, απλώς πρέπει να μένουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας».

Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους φιλάθλους που στηρίζουν την ομάδα αλλά και σε εκείνους που ουσιαστικά την γνωρίζουν τώρα;

«Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα εκτίμησης σε όλους τους φιλάθλους για την υποστήριξη και την ενέργεια που μας δίνουν! Υπάρχει ακόμα μεγάλος ενθουσιασμός για αυτά που μας περιμένουν στα μελλοντικά παιχνίδια».

Πώς σκοπεύεις να διαχειριστείς την πίεση των απαιτητικών αγώνων που έρχονται;

«Για μένα, το να είμαστε ανταγωνιστικοί είναι μέρος της δουλειάς και αυτό που κάνει το παιχνίδι διασκεδαστικό. Θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι, και κάθε παιχνίδι είναι μια ευκαιρία να αποδείξουμε ότι έχουμε θέση σε αυτό το επίπεδο».

Τι σε έχει εντυπωσιάσει περισσότερο στη ζωή και τις καθημερινές συνήθειες εδώ, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ομάδες σου;

«Η ζωή στο νησί είναι κάτι που δεν είχα συνηθίσει και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να το συνηθίσω. Νομίζω όμως ότι δίνει την αίσθηση πως όλοι είμαστε πιο δεμένοι, σαν μια μεγάλη οικογένεια».

Πώς νιώθεις που είσαι μέρος της ιστορικής πρώτης σεζόν της Μυκόνου Betsson στη μεγάλη κατηγορία;

«Νιώθω υπέροχα που είμαι μέρος μιας ιστορικής στιγμής και με γεμίζει περηφάνια το να θέλω να κάνω κάτι ξεχωριστό αυτή τη σεζόν για το νησί».