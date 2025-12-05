Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του για την επερχόμενη αναμέτρηση του Περιστερίου με το Μαρούσι στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η δράση επιστρέφει στα παρκέ της Stoiximan GBL, ύστερα από δύο εβδομάδες, μετά τη διακοπή λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων με τις Εθνικές ομάδες.

.

Το Περιστέρι υποδέχεται το Μαρούσι (06/12, 18:15), στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», ενόψει της 9ης αγωνιστικής.

Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς, σε δηλώσεις του, τόνισε τα στοιχεία που πρέπει να έχει η ομάδα του, προκειμένου να πάρει την 4η νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα, την ώρα που το Μαρούσι θα παλέψει για το αποτλέσμα σε έναν κρίσιμο αγώνα για το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάνκοβιτς:

«Επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή, έχουμε κάνει μια καλή εβδομάδα προπονήσεων και ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια, το Μαρούσι έρχεται με σκοπό να πάρει τη νίκη, μετά από κάποια αποτελέσματα που δεν ήταν θετικά για εκείνους.

Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας, να μην αφήσουμε το Μαρούσι να μας βγάλει έξω από τον τρόπο παιχνιδιού μας και από εκεί πέρα, να είμαστε σκληροί και συγκεντρωμένοι στην άμυνα, ώστε μαζί με τον κόσμο μας, να φτάσουμε στη νίκη».