Βουρδέρης: «Ο Ολυμπιακός απαξιώθηκε και δεν το άξιζε» (vid)

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Αντώνης Βουρδέρης στάθηκε στην απαξίωση όπως τόνισε που δέχθηκε η ομάδα του και την οποία όπως είπε δεν άξιζε.

Ο Ολυμπιακός με μια μεγάλη ανατροπή στο τέταρτο σετ, όταν και κατάφερε να κάνει το 5-0 και στην συνέχεια και το 3-1 επί του ΠΑΟΚ, έκανε δικό του το 8ο League Cup στην ιστορία του, παραμένοντας πολυνίκης του θεσμού.

Οι Πειραιώτες στο «Ανδρέας Βαρίκας» ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του τελικού, με τους «ασπρόμαυρους» από την πλευρά τους να προσπαθούν αλλά να μην καταφέρνουν να πετύχουν ακόμα μία επική ανατροπή όπως έκαναν κόντρα στον Φλοίσβο στον ημιτελικό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων», Αντώνης Βουρδέρης μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Για μένα δε θα αναφερθώ καθόλου. Είμαι στην ομάδα πάνω από 20 χρόνια, προσφέρω όπως μπορώ στην ομάδα και σίγουρα, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, αλλά τα εύσημα πάνε στους αθλητές.

Αντιλαμβάνομαι την κριτική, την αυστηρή κριτική αλλά όχι την απαξίωση,. Γιατί αυτή η ομάδα απαξιώθηκε και δεν το αξίζει. Αυτό το τουρνουά ήταν μια καλή ευκαιρία να δείξουμε ότι είμαστε ο Ολυμπιακός, μια μεγάλη ομάδα που διεκδικεί όλους τους τίτλους.

Ήταν επώδυνο το παιχνίδι, ειδικά με την διακοπή, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα παιχνίδι. Θεωρώ ότι οι αθλητές μου άντεξαν. Παρά τους τραυματισμούς, παρά την κούραση που αντιμετωπίσαμε, θεωρώ ότι η ομάδα έκανε μια μεγάλη προσπάθεια.

Πολλά συγχαρητήρια στο ιατρικό σταφ που έπεσαν πάνω στους αθλητές μου, γιατί ειλικρινά μιλάω ότι το φοβόμουν αυτό το τουρνουά. Και για αυτό αξίζουν και σε εκείνους τα εύσημα.»