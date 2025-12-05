Ηρακλής: Έτοιμος για την «μάχη» με την Καρδίτσα
Έπειτα από την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη από το Νιούκαστλ, ο Ηρακλής αναχώρησε την Παρασκευή (5/12) για την Καρδίτσα, όπου το Σάββατο (6/12, 18:15) αντιμετωπίζει την ομώνυμη τοπική ομάδα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.
Οι «κυανόλευκοι» ολοκλήρωσαν την Παρασκευή (5/12) την προετοιμασία τους, χωρίς απρόοπτα με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο.
Την αποστολή της ομάδας μας απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ, Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κάιλ Φόστερ, Κρις Σμιθ, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Γουέρ, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις και Κόουλ-Τζον Σίλας.
Στο μεταξύ, ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σταύρος Ευγενειάδης, αναφερόμενος στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, δήλωσε: «Ένα ακόμα εκτός έδρας, δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας απέναντι στην Καρδίτσα. Μετά τη διακοπή, για το “παράθυρο” των Εθνικών ομάδων, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα, η οποία έχει δείξει, βάσει αποτελεσμάτων τη δυναμική της στην έδρα της κι αυτό αποτυπώνεται στο 3-0, που έχει έως τώρα στους αγώνες στο γήπεδό της».
Και συμπλήρωσε: «Από την πλευρά μας, σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη αγωνιστική στο Μαρούσι, ώστε ταυτόχρονα με την αγωνιστική βελτίωση της ομάδας να έρθει και η περαιτέρω βαθμολογική αναρρίχησή της».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.