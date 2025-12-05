Πανέτοιμοι για την αναμέτρηση του Σαββάτου (6/12, 18:15) με την Καρδίτσα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» είναι στον Ηρακλή.

Έπειτα από την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη από το Νιούκαστλ, ο Ηρακλής αναχώρησε την Παρασκευή (5/12) για την Καρδίτσα, όπου το Σάββατο (6/12, 18:15) αντιμετωπίζει την ομώνυμη τοπική ομάδα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Οι «κυανόλευκοι» ολοκλήρωσαν την Παρασκευή (5/12) την προετοιμασία τους, χωρίς απρόοπτα με μια μεσημεριανή προπόνηση στο Ιβανώφειο.

Την αποστολή της ομάδας μας απαρτίζουν οι εξής καλαθοσφαιριστές: Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ, Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν, Κάιλ Φόστερ, Κρις Σμιθ, Νίκος Τσιακμάς, Μάριος Πουλιανίτης, Δημήτρης Μωραΐτης, Λανς Γουέρ, Κώστας Καμπουρίδης, Βασίλης Χρηστίδης, Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις και Κόουλ-Τζον Σίλας.

Στο μεταξύ, ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σταύρος Ευγενειάδης, αναφερόμενος στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, δήλωσε: «Ένα ακόμα εκτός έδρας, δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας απέναντι στην Καρδίτσα. Μετά τη διακοπή, για το “παράθυρο” των Εθνικών ομάδων, καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα, η οποία έχει δείξει, βάσει αποτελεσμάτων τη δυναμική της στην έδρα της κι αυτό αποτυπώνεται στο 3-0, που έχει έως τώρα στους αγώνες στο γήπεδό της».

Και συμπλήρωσε: «Από την πλευρά μας, σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη αγωνιστική στο Μαρούσι, ώστε ταυτόχρονα με την αγωνιστική βελτίωση της ομάδας να έρθει και η περαιτέρω βαθμολογική αναρρίχησή της».



