Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, για τον χαμό της μητέρας των Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.

Σε πένθος βυθίστηκε ολόκληρη η οικογένεια της ΚΑΕ ΑΕΚ, έπειτα από τον θάνατο της μητέρας των Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.

Πιο αναλυτικά σύσσωμη η οικογένεια της ΑΕΚ, μέσω μιας συλλυπητήριας ανακοίνωσης, στέκονται στο πλευρό των προέδρων της «Ένωσης», μετά τον χαμό της Κυρίας Καλλιρόης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

«Σύσσωμη η οικογένεια της «Βασίλισσας», ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, οι αθλητές, τα μέλη του αγωνιστικού Τμήματος και οι λοιποί εργαζόμενοι της ΑΕΚ ΒC εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την εκδημία της μητέρας των κ.κ. Μάκη και Βαγγέλη Αγγελόπουλου.

Αγαπητοί Πρόεδροι, στεκόμαστε δίπλα σας, αυτές τις στιγμές του ανείπωτου πόνου. Του άφευκτου, του ακατανόητου…

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.