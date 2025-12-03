Γιάννη φύγε επιτέλους να βρεις την υγεία σου (και ολίγη αυτοκριτική "ψάλτη")

Ο Γιάννης Αντετκούνμπο έσβησε φωτογραφίες των Μπακς και... άναψε φωτιές! Τι άραγε συμβαίνει; Οι απαντήσει στο νέο επεισόδιο Old School γεμάτο ενέργεια από τη ΔΕΗ και άρωμα NBA.

Ήδη στο ΝΒΑ γίνεται ένας... χαμούλης και οι πάντες προσπαθούν να καταλάβουν τι θέλει να πει... ο ποιητής! Για την ακρίβεια τι θέλει να πει με την ενέργειά του αυτή ο Greek Freak. Τι απόφαση πρέπει να πάρει ο Γιάννης και ολίγη αυτοκριτική "ψάλτη" σε ένα ακόμα χορταστικό επεισόδιο του Old School γεμάτο ενέργεια από την ΔΕΗ.

