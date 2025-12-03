Ο Μάριος Μπατής, ανακοινώθηκε από τον Προμηθέα Πατρών, για να αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή στο πλευρό του Κούρο Σεγκούρα.

Ο Προμηθέας Πατρών, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μάριο Μπατή, προκειμένου να αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή, στο πλευρό του Κούρο Σεγκούρα.

Ο 45χρονος προπονητής, κουβαλάει πέντε χρόνια εμπειρίας στην πλάτη, ως assistant coach, σε ομάδες της Stoiximan Basket League.

Μάλιστα, ο Έλληνας τεχνικός, πραγματοποιεί τις προπονήσεις της ομάδας, μέχρι να ενσωματωθεί και ο Σεγκούρα από τη Βενεζουέλα, όπου και βρίσκεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Προμηθέα:

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Βίκος Cola βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάριο Μπατή, ο οποίος εντάσσεται στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας μας, στο πλευρό του Curro Segura.

Ο Μάριος Μπατής γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1980 στο Κερατσίνι. Είναι παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής, με μακρά θητεία στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ. Από το 1999 έως και το 2020 που κρέμασε τα μπασκετικά του παπούτσια αγωνίστηκε σε Πανιώνιο, Ηράκλειο, Νήαρ Ηστ, Ηλυσιακό, Ολύμπια Λάρισας, Μαρούσι, Απόλλωνα Πάτρας, Φάρο Κερατσινίου, Ιωνικό Νικαία και Μεγαρίδα.

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ο Μπατής ασχολήθηκε με την προπονητική και τη σεζόν 2020-21 εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του Ιωνικού. Τη σεζόν 2021-22 εργάστηκε ως βοηθός στην ΑΕΚ, εκεί όπου για μεγάλο διάστημα συμπορεύτηκε με τον Segura, με τον οποίον δούλεψε ξανά τη σεζόν 2023-24 στον Κολοσσό Ρόδου. Το 2025 δούλεψε στο Μαρούσι, αναλαμβάνοντας και χρέη head coach στους ”κιτρινόμαυρους”, βοηθώντας τους να παραμείνουν στη μεγάλη κατηγορία. Παράλληλα, έχει εργαστεί και στο τεχνικό επιτελείο της εθνικής Ελλάδος, το 2023.

Καλωσορίζουμε τον Μάριο Μπατή στην οικογένεια του Προμηθέα Πάτρας και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας».