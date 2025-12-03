Ο Χρήστος Χαρίσης, είναι έτοιμος να ξεκινήσει το νέο βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας ως πρώτος βοηθός του Στέργιου Κουφού στον Χολαργό.

Ο Στέργιος Κουφός επέστρεψε στον Χολαργό έπειτα από επτά χρόνια και θα έχει ως πρώτο βοηθό, τον Χρήστο Χαρίση.

Ο πρώην καλαθοσφαιριστής, που έπαιξε μεταξύ άλλων, σε Ηράκλειο, ΠΑΟΚ, Αρίων, Ταουγκρές, Απόλλων Πατρών, Σιένα, Σόποτ, Κολοσσό Ρόδου και Ολυμπιακό, θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας χρέη βοηθού προπονητή στην ομάδα του Χολαργού.

Πρόκειται για την παρθενική παρουσία του Χαρίση σε χρέη προπονητή, έπειτα από τη σπουδαία καριέρα που πραγματοποίησε στα παρκέ ως παίκτης για 16 χρόνια.

Πλέον θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, για να είναι το «δεξί» χέρι του Στέργιου Κουφού, και να βοηθήσει τον σύλλογο να υλοποιήσει τον στόχο της φετινής χρονιάς, που δεν έιναι άλλος εκτός από την άνοδο.

Θυμίζουμε, πως ο Χολαργός έχει πραγματοποιήσει μία άνοδο στην Basket League, τη σεζόν 2017-2018, υπό τις οδηγίες του Στέργιου Κουφού.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων, αγωνίζεται στην National League 1 (πρώην Β’ Εθνική), και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου πίσω από τον Αμύντα, με ρεκόρ πέντε νίκες και τρεις ήττες.



