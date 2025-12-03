ΑΕΚ: Έφτασε στην Αθήνα ο Κλαβέλ
Ο Τζιαν Κλαβέλ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12), στο αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ.
O 32χρονος γκαρντ, αποκτήθηκε προκειμένου να δώσει σημαντικές βοήθειες στις θέσεις «1» και «2» και να βοηθήσει την ΑΕΚ στην υλοποίηση των στόχων της σε Stoiximan Basket League και Basketball Champions League.
- Κλαβέλ: «Δεν μπορούσα να πω "όχι" στην ΑΕΚ, ιστορικός σύλλογος»
- Κλαβέλ: «Εύχομαι να ξαναβάλω 45 πόντους, αλλά με τη φανέλα της ΑΕΚ»
Ο Πορτορικανός στην άφιξή του στη χώρα μας φωτογραφήθηκε με κασκόλ της «Ένωσης».
Δείτε ΕπίσηςΔιαγωνισμός Gazzetta x ΒΙΚΟΣ: Κερδίστε προσκλήσεις για τα ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Ο Κλαβέλ το 2021 φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα με τον οποίο είχε 15.5 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 28.5 λεπτά σε 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος.
Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στη Βάλτσεα. Σε τρεις αναμετρήσεις του ρουμανικού πρωταθλήματος είχε 11.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ, ενώ σε δύο παιχνίδια του FIBA Europe Cup σημείωσε 26.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.5 τελικές πάσες.
Θυμίζουμε, με προβλήματα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (07/12, 13:00) με τον Σέρβο τεχνικό να μην έχει έχει στη διάθεση τέσσερις παίκτες.
Δείτε την άφιξη του Κλαβέλ:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.