Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο Τζιαν Κλαβέλ.

Ο Τζιαν Κλαβέλ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12), στο αεροδρόμιο της Αθήνας, «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ.

O 32χρονος γκαρντ, αποκτήθηκε προκειμένου να δώσει σημαντικές βοήθειες στις θέσεις «1» και «2» και να βοηθήσει την ΑΕΚ στην υλοποίηση των στόχων της σε Stoiximan Basket League και Basketball Champions League.

Ο Πορτορικανός στην άφιξή του στη χώρα μας φωτογραφήθηκε με κασκόλ της «Ένωσης».

Ο Κλαβέλ το 2021 φόρεσε τη φανέλα του Προμηθέα με τον οποίο είχε 15.5 πόντους μέσο όρο, 2.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 28.5 λεπτά σε 11 παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στη Βάλτσεα. Σε τρεις αναμετρήσεις του ρουμανικού πρωταθλήματος είχε 11.7 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ, ενώ σε δύο παιχνίδια του FIBA Europe Cup σημείωσε 26.5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5.5 τελικές πάσες.

Θυμίζουμε, με προβλήματα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (07/12, 13:00) με τον Σέρβο τεχνικό να μην έχει έχει στη διάθεση τέσσερις παίκτες.