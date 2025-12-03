Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλαν τα συλλυπητήρια τους για την απώλεια της μητέρας των Μάκη και Βαγγέλη Αγελλόπουλων.

Η οικογένεια της ΑΕΚ «πενθεί» για την απώλεια της Καλλιρρόης Αγγελοπούλου, της μητέρας των αδελφών Αγγελόπουλου, Μάκη και Βαγγέλη. Σε αυτό το πλαίσιο η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ και ο διοικητικός ηγέτης της, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλαν τα συλλυπητήρια τους, μέσω ανάρτησης στα Social Media.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και του Μάριου Ηλιόπουλου

«Όλη η οικογένεια της ΑΕΚ και εγώ προσωπικά εκφράζουμε την δική μας λύπη για την απώλεια της Καλλιρρόης Αγγελοπούλου, της Μητέρας των αδελφών Αγγελόπουλου

Μάκη και Βαγγέλη...

Η Μάνα είναι το πολυτιμότερο Πλάσμα για όλους μας σε αυτό τον Κόσμο...

Κουράγιο και Δύναμη σε όλη την οικογένεια...

Μάκη και Βαγγέλη,

Να θυμάστε πάντα τις όμορφες στιγμές μαζί της και να είναι η πολύτιμη ανάμνησή σας και ο οδηγός σας στην δική σας πορεία...

Με εκτίμηση

- Μάριος Ηλιόπουλος

- ΠΑΕ ΑΕΚ».