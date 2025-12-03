Διαγωνισμός Gazzetta x ΒΙΚΟΣ: Κερδίστε προσκλήσεις για τα ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL
Θες να δεις τα ματς της 10ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL από κοντά και να ζήσεις την ατμόσφαιρα στο γήπεδο; Τώρα έχεις την ευκαιρία.
Το Gazzetta, σε συνεργασία με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προσφέρει σε έναν σούπερ διαγωνισμό στο Instagram μια διπλή VIP και δύο διπλές REGULAR προσκλήσεις για τα ματς της 10ης Αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Πιο συγκεκριμένα σε στέλνουν να δεις από κοντά:
13/12 ΑΕΚ BC vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR
13/12 Πανιώνιος Cosmorama Travel vs Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA
14/12 Μαρούσι vs ΠΑΟΚ
14/12 Περιστέρι Betsson vs Ολυμπιακός
Tα βήματα για να κερδίσεις είναι απλά:
Για να πάρεις μέρος, κάνε like στο παρακάτω post στο Instagram, γράψε στα σχόλια με ποιον θα πας στο γήπεδο και ακολούθησε τα προφίλ @gazzetta.gr και @vikosofficial.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 09/12 στις 12:00.
