Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Γιούρι Ζντοβτς περιμένει τον Αρτούρας Γκουντάιτις και ταυτόχρονα εξετάζει τον Τίμι Άλεν.

Σε εγρήγορση βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, όσον αφορά την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, έχοντας περάσει στην εποχή του Τέλη Μυστακίδη. Ο Γιούρι Ζντοβτς, που προετοιμάζει τους παίκτες του για τις υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και το FIBA Europe Cup, αναμένει την έλευση του Αρτούρας Γκουντάιτις, για να αποκτήσει βάθος και ποιότητα στη ρακέτα.

Ο Λιθουανός σέντερ έχει συμφωνήσει προφορικά με τον «δικέφαλο», αλλά απομένουν τυπικές λεπτομέρειες για να κλείσει το θέμα και να φτάσει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη για να τεθεί στη διάθεση του προπονητή.

Ο Νίκος Μπουντούρης είναι σε ανοικτή γραμμή με τους Νίκο Βεζυρτζή και Βασίλη Οικονομίδη, προκειμένου να υλοποιηθούν τα «θέλω» του προπονητή, ο οποίος περιμένει να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις, προκειμένου να μην χαλάσει η «χημεία» της ομάδας.

Ο Σλοβένος τεχνικός του «δικεφάλου» επιθυμεί και έναν παίκτη στην περιφέρεια, με τον Τίμι Άλεν (25χρ., 1.98), να αποτελεί βασική επιλογή. Ο Αμερικανός γκαρντ της Τράπανι έχει τη φετινή σεζόν 17.7 πόντους στο ιταλικό πρωτάθλημα και 15.3 στο Basketball Champions League, σουτάροντας με 47.7% στα δίποντα και 31% στα τρίποντα.

Η Τράπανι φαίνεται πως αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και ο Τίμι Άλεν μπορεί να βγει από το συμβόλαιο του. Γι’ αυτό και κινούνται στον ΠΑΟΚ, προκειμένου να δουν πως μπορεί να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ωστόσο, οι ιθύνοντες της ιταλικής ομάδας αφήνουν να εννοηθεί πως δεν θα τον αποδεσμεύσουν, καθώς αυτή τη χρονική στιγμή είναι δύσκολο να βρουν παίκτη να τον αντικαταστήσουν.

