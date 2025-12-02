Σε ρυθμούς προπονήσεων μπήκε από σήμερα (02/12), ο ΠΑΟΚ ενόψει της αναμέτρησης με τον Κολοσσό (06/12, 16:00), με μοναδική απουσία του Νίκου Περσίδη.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις και πλέον στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό Ρόδου (06/12, 16:00).

Ο Γιούρι Ζντοβτς, έπειτα από το ρεπό που έδωσε στην ομάδα τη Δευτέρα (01/12), επέστρεψε σήμερα στο «PAOK Sports Arena», έχοντας μοναδικό απόντα τον Νίκο Περσίδη, λόγω των υποχρεώσεων του με την Εθνική ομάδα.

Ο Έλληνας φόργουορντ, θα ενσωματωθεί κανονικά στις προπονήσεις αύριο (03/12).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να επιστρέψει σε πλήρη αγωνιστική δραστηριότητα, το προσεχές Σάββατο (6/12, 16:00) υποδέχεται τον Κολοσσό στο PAOK Sports Arena και με αυτό το παιχνίδι ξεκινά μία σειρά απαιτητικών αγώνων. Τελευταίες στιγμές ξεκούρασης για τους παίκτες, με το ρεπό της Δευτέρας και από σήμερα επιστροφή ξανά στο PAOK Sports Arena για την προετοιμασία της ομάδας.

Ο coach Jure Zdovc έδωσε έμφαση στην τακτική στη διάρκεια της προπόνησης, από την οποία απουσίασε μόνο ο Νίκος Περσίδης.

Ο διεθνής φόργουορντ του ΠΑΟΚ, λόγω των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα, από αύριο (Τετάρτη) θα ενσωματωθεί στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας».