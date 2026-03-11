Παρακολουθήστε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Περιστερίου για τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Το πρώτο βήμα για να βρεθεί στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup, έκανε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας του Περιστερίου με 101-77.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έχοντας ως κορυφαίο τον Μπριν Ταϊρί, ο οποίος τελείωσε το ματς με 26 πόντους, έφτασε εύκολα προς τη νίκη.